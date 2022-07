Van tres casos positivos en pruebas antidoping a Policías Municipales; Estatales han salido limpios: SSP

CULIACÁN._ En los últimos dos meses de evaluación de control y confianza, que cada seis meses se realiza como renovación, al menos tres agentes de las policías municipales han salido positivo a los exámenes antidopaje, según comentó el secretario de Seguridad Pública estatal, teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo.

El funcionario aclaró que de la corporación que él administra, como es la Policía Estatal Preventiva, no ha habido ningún que tenga problemas de consumo de drogas.

“Se tiene que hacer cada seis meses, es la renovación, afortunadamente no hemos tenido elementos que salgan positivos de la Policía Estatal, de la policía municipal si la memoria no me falla creo que salieron tres, pero todavía se sigue haciendo”, señaló.

Castañeda Camarillo recalcó que los exámenes se están realizando desde hace dos meses, por grupos, por corporaciones y escalonados, para que no afecte la operatividad.

Recordó que en la mayoría de las veces y dependiendo de la corporación, el castigo por salir positivo en una prueba de antidoping “posiblemente” implica la baja permanente.