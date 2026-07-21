¡Vanguardia educativa! Con más de 660 docentes capacitados, la UAS alista la implementación del proyecto Bimodalidad 50/50 para el ciclo 2026-2027

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) se encuentra en la etapa final de preparación para arrancar el ciclo escolar 2026-2027 con la implementación gradual del Proyecto Institucional Bimodalidad UAS 50/50. Esta iniciativa, coordinada desde el Centro de Innovación y Desarrollo Educativo (CIDE), ya ha capacitado de manera intensiva a más de 660 docentes de nivel superior en todo el estado, lo que permitirá dinamizar el proceso de formación del alumnado.

El doctor Martín Pastor Angulo, director del CIDE, informó que, por instrucción del Rector, el doctor Jesús Madueña Molina, la universidad ha cumplido con éxito las fases de socialización y capacitación. Actualmente, la institución se encuentra en la etapa de desarrollo de las «aulas bimodales», un espacio digital en el que los docentes plasman su planeación y cargan los recursos educativos que apoyarán el aprendizaje de los estudiantes.

“Estamos avanzando. En la última capacitación que dimos del taller intermedio tuvimos más de 660 profesores acreditados. Una vez que concluyeron este taller, ingresaron a otro curso autoadministrado tipo MOOC (cursos abiertos, masivos y en línea), en el cual aprendieron a diseñar y realizar los materiales que ocuparán para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. De tal manera, esperamos iniciar el próximo ciclo con una gran cantidad de cursos bajo esta modalidad”, puntualizó.

El funcionario universitario precisó que la bimodalidad no se aplicará de manera masiva ni al 100 % de las asignaturas, ya que existen áreas que por su naturaleza práctica deberán permanecer presenciales. Asimismo, aclaró que las materias que migrarán a este formato fueron previamente identificadas por las propias unidades académicas mediante un diagnóstico.

“La bimodalidad no es nada más poner una plataforma o usar una videoconferencia; es una organización didáctica diferente, pensada desde una metodología activa y centrada en el estudiante, de acuerdo con lo que plantea nuestro Modelo Educativo UAS 2022 y el nuevo Modelo Educativo recientemente aprobado por el Consejo Universitario UAS 2026”, explicó.

Enfatizó que dicha estrategia posiciona a la máxima casa de estudios a la vanguardia educativa en el país. Este proyecto, iniciado a principios de año, se anticipó a las directrices del Programa Nacional de Educación Superior presentado por la SEP el pasado mes de abril, el cual promueve el uso de tecnologías digitales y metodologías activas. Este esfuerzo ha sido reconocido formalmente por la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI), a cargo del doctor Manuel Iván Moreno.

Pastor Angulo dio a conocer que, previo al inicio del periodo escolar y durante la semana de actualización docente, el personal del CIDE impartirá un taller de inducción a la bimodalidad para todos los profesores que dictarán cursos bajo este formato, con el fin de garantizar el alcance de los objetivos planteados y consolidar de manera gradual el proyecto institucional Bimodalidad UAS 50/50.

“Se trata de formar profesionistas competitivos, competentes y responsables, y eso se logra a partir de este enfoque. El enfoque humanista de nuestro modelo educativo, asociado a las metodologías activas centradas en el estudiante, es el que da la pauta para este tipo de cambios; la bimodalidad entra como una oportunidad para potenciar eso”, subrayó el titular del CIDE.