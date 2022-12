$!¿Vas a poner pino de Navidad? Aquí te decimos cuánto sale comprarlo y adornarlo

Si tú eres de las personas que aún no se decide a ponerlo, porque piensa que es muy costoso comprar un pino, además de las esferas y los adornos y aún quedaría conseguir las luces navideñas, aquí te decimos cuánto cuesta comprarlo y adornarlo, también te daremos algunos tips para poner tu pinito de Navidad sin gastar tanto.

Es importante decidir que no es necesario comprar el árbol más frondoso, no importa si el árbol que elijas no es el más bonito o más grande, eso se solucionará con las esferas y adornos navideños.

Suponiendo que elegiste un pino de 2 metros de altura, el tamaño promedio, sin importar si fue natural o artificial, te recomendamos buscarlo en el mercado local o alguna tienda de importaciones, ya que en dichos establecimientos suelen bajar los precios para evitar que el producto se quede, si buscas bien puedes encontrar una buena opción por mil pesos.

Lo siguiente son las luces navideñas, para cubrir completamente el pino de 2 metros, son necesarios seis u ocho metros de luces, puedes comprar una sola extensión o varias y combinar colores si lo deseas.