Ve CESP en 2026 oportunidad para salir de la crisis de violencia en Sinaloa

El año 2026 representa una oportunidad para que Sinaloa salga del periodo de crisis de violencia que enfrenta desde hace más de un año y medio, consideró Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

No obstante, advirtió que para aprovechar esta oportunidad es necesario fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad y justicia en el Estado.

“Estas son buenas noticias, por supuesto que sí. Nosotros hemos dicho que el 2026 representa una gran oportunidad para de una vez salir de este periodo de crisis que ya lleva año y medio, pero aprovechar también para fortalecer a las instituciones de seguridad y justicia”, indicó.

Señaló que actualmente Sinaloa no cuenta con el número suficiente de ministerios públicos y que la entidad debería tener al menos el doble de policías estatales de los que tiene actualmente.

En ese sentido, hizo un llamado al Congreso del Estado a considerar un presupuesto que realmente permita fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad.

“Hemos sido muy enfáticos de que al día de hoy Sinaloa no tiene las capacidades que debe tener para enfrentar un problema como el que como que tenemos y que no es un problema nuevo, sino que tiene décadas incubándose lamentablemente”.

También destacó que la presencia de fuerzas federales ha sido determinante para contener la violencia mediante operativos y puntos de revisión que inhiben la comisión de delitos.

Sin embargo, advirtió que ese apoyo federal no será permanente.

“Ese apoyo, esa cobija y esa tensión prioritaria de las fuerzas federales en Sinaloa, algún día llegará a su fin y para ese momento debemos estar preparados”, expresó.

Señaló que el problema de la violencia en Sinaloa también tiene componentes sociales y culturales, por lo que consideró necesario atenderlo con estrategias que incluyan educación, cultura y programas dirigidos a jóvenes.

Explicó que, de acuerdo con la información que comparte la Fiscalía General del Estado, en los últimos meses se ha observado una ligera tendencia a la baja en algunos delitos de alto impacto.

Precisó que esta disminución se refleja principalmente en homicidios y desaparición forzada, al menos en las denuncias registradas y que en delitos patrimoniales, como robo de vehículo y robo a comercio, la reducción ha sido todavía más notable.

“Efectivamente estamos observando una ligera tendencia a la baja de ciertos delitos, sobre todo los de más alto impacto que tienen que ver con homicidio, desaparición forzada, y más, al menos en las denuncias”.

Calderón Quevedo señaló que, aunque febrero fue un mes más corto, al analizar el promedio diario también se observa una disminución en algunos delitos.

Indicó que marzo incluso ha tenido días con muy pocos homicidios o sin registros, lo que podría anticipar una tendencia similar para este mes.