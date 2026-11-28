CULIACÁN._ Como insuficiente, consideró el coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Calderón Quevedo, el incremento de 18 por ciento previsto para el presupuesto de seguridad de Sinaloa en 2027, al señalar que esperaba un aumento mayor, tomando como referencia el crecimiento presupuestal registrado para el ejercicio anterior.

Aunque reconoció algunas de las acciones contempladas en el plan de pacificación presentado por el Gobierno estatal, como el aumento salarial de 25 por ciento para los policías, la modernización del sistema de vigilancia y las inversiones en infraestructura penitenciaria, señaló que todavía hay aspectos que deben revisarse en la propuesta presupuestal.

“Sí nos hubiese gustado en general un mayor aumento al 18 por ciento, tomando en cuenta que el salto del año antepasado al 2026 fue del 23 por ciento y nuestra expectativa es que pues al menos tomáramos en cuenta ese histórico”, expresó.

Calderón Quevedo indicó que, además de las acciones anunciadas para fortalecer la operación policial, es necesario conocer cuánto se destinará a las instituciones encargadas de la procuración y la impartición de justicia.

En particular, mencionó que el plan no permite identificar con claridad los recursos que se contemplan para la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial, así como para incrementar el número de elementos de las corporaciones estatales y de investigación.

“Por otro lado, no vimos al menos en el plan, habría que revisar a detalle la propuesta presupuestal para 2027, cuáles son los planes presupuestales para la Fiscalía, para el Poder Judicial, para nuestros jueces y el tema del incremento del número de elementos de nuestra Policía Estatal, pero también de nuestra Policía de Investigación y ministerial en la Fiscalía”, señaló.

Entre los aspectos que reconoció del plan está el aumento de 25 por ciento al salario de los policías, una medida que consideró positiva para mejorar las condiciones de los elementos.

También mencionó la migración del actual sistema C4 hacia un centro de comando y vigilancia con mayores capacidades, así como la instalación de arcos y el fortalecimiento del monitoreo en carreteras, particularmente en los tramos Mazatlán-Durango y Culiacán-Mazatlán.

A esto se suma la inversión anunciada para el penal de Aguaruto, en Culiacán.

Sin embargo, el coordinador del CESP insistió en que el fortalecimiento de la seguridad no debe limitarse a la infraestructura tecnológica o a las condiciones salariales de los policías, sino que debe contemplar también las capacidades de las instituciones que investigan los delitos y llevan los casos ante los tribunales.

Por ello, consideró necesario revisar a detalle el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2027, a fin de conocer cómo se distribuirán los recursos y si serán suficientes para atender las necesidades de seguridad y justicia en Sinaloa.

El planteamiento del CESP ocurre en el contexto de la discusión del presupuesto estatal para el próximo año y de la estrategia de pacificación anunciada por el Gobierno de Sinaloa, que contempla un incremento de 18.1 por ciento en el gasto estatal de seguridad.