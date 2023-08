Los nuevos libros de texto para educación primaria tienen un modelo de enseñanza innovador, comentó Santiago Inzunza Cázares, director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa durante la conferencia La Semanera.

A petición del Gobernador Rubén Rocha Moya, el director general de Cobaes revisó los seis libros de texto de la Secretaría de Educación Pública para el próximo ciclo escolar, con el fin de dar respuesta a la preocupación de padres de familia por el cambio en el modelo educativo.

“Es un modelo muy innovador, hay un cambio profundo en la manera de abordar los temas, no solo las matemáticas, todos los temas y tal vez eso es lo que ha generado controversias”, comentó Inzunza Cázares.

Indicó que desapareció el modelo de asignaturas como Español, Matemáticas, Historia o Geografía, pues ahora se abordan los temas en campos formativos con ilustraciones, actividades didácticas, proyectos y resultados de investigación.

Ante las controversias por la supuesta falta de contenido de Matemáticas, puntualizó qué hay una gran variedad plasmada de modo que los estudiantes aprendan cómo aplicarla en el día a día.

“La enseñanza tradicional de las Matemáticas es el enfoque memorístico, mecanicista, procedimental, que los estudiantes sean hábiles en el manejo de los procedimientos, generalmente sin uso de tecnología, ese enfoque está totalmente rebasado, no ahora, hace mucho tiempo, en México incluso y a nivel internacional”, aseguró.

“Por ejemplo el tratamiento de las fracciones es un tema muy complejo para los niños de educación Primaria, se tratan de una manera visual, dando el procedimiento pero también acompañándolo de imágenes que hablan de porciones de un entero”.

Desde su punto de vista, los libros para la educación Primaria manejan la corriente del constructivismo social y la socio-epistemología, las cuales se enfocan en la cultura, los valores, los fenómenos sociales y el entorno.

“En él área de Matemáticas veo una corriente que se llama ‘socio-epistemología’, que se ha trabajado mucho en México y que trata qué hay que aprender las Matemáticas con problemas sociales, del entorno, del contexto, para que ya los estudiantes no nos pregunten ‘profe, y ¿para qué sirve todo eso que me está enseñando?’”, dijo.

Por cada libro de texto, los profesores tienen su propia edición, además cuentan con material de apoyo al que se puede acceder con códigos QR impresos en las páginas.

El Comunismo ya acabó: Rubén Rocha Moya

Respecto a los comentarios de que el Gobierno busca implementar el Comunismo en la educación básica, el Gobernador Rubén Rocha Moya dijo que en los libros de texto no debe haber ideologías.

“Sí me da risa, el Comunismo ya acabó, en este mundo ya no existe el Comunismo y el Socialismo, los chinos se dicen comunistas pero son más capitalistas que los Estados Unidos”, declaró el Mandatario estatal.

“Los que sí mantienen su estatus son los cubanos, pero no existe ningún temor, ninguna cosa a ideología, en los libros de texto no deben haber ideologías, la ideología no es ciencia, es la que arman en sus programas los partidos”.

En cuanto a la educación sexual, Rocha Moya confirmó que la Constitución exige la enseñanza de la reproducción humana desde un punto de vista científico para combatir la pornografia y la desinformación en menores.

“No saben qué ocurre con estas cosas y empiezan a pegar de gritos y eso que no vienen las Matemáticas y al rato que es Comunismo, no hay nada de eso”.