Ve Rocha Moya trato preferencial ‘ancestral’ del Gobierno federal a la UdeG

El Gobernador Rubén Rocha Moya aprovechó unos minutos en su conferencia de prensa La Semanera para señalar que, desde los regímenes anteriores, la Universidad de Guadalajara ha tenido un trato preferencial con respecto a otras universidades del País.

Durante su explicación de cómo ha sido gestionar recursos para saldar deudas que dejaron otras administraciones, recalcó que desde su Gobierno ha apoyado a la Universidad y quisiera que el Gobierno federal también lo hiciera, como hasta ahora, pero luego recordó que, durante la gestión del presupuesto federal, sólo apareció una petición de recursos extraordinarios de la UdeG, y de ninguna otra.

“Yo me preocupé un poco porque en la minuta y en la transcripción del presupuesto, la única universidad que apareció ahí en la polémica de que, si le daban dinero y le dieron, fue la UdeG... No traigo nada contra la UdeG”, admitió.

“Pero pues eran universidades que tenían el apoyo del régimen anterior, regímenes anteriores, y nosotros éramos de las universidades que íbamos a la cola, y no teníamos ni el reconocimiento ni el apoyo... Pues ahora me mortifica, en primer lugar que sea la única universidad que entra, al mundo, o a lo mejor las otras también entraron, pero esas yo no las vi en la relatoría... y ¿por qué no entraron las demás que tienen también sus problemas?”.

Rocha Moya reiteró no tener nada contra la UdeG, incluso aseguró que tuvo una buena relación con Raúl Padilla López, un catedrático y personaje clave en la universidad tapatía, que incluso empalmaron sus rectorados a finales del siglo pasado.

Pero luego reveló otras relaciones y criticó actitudes entre el gobierno federal y la UdeG.

“Desde la época de Luis Echeverría, la UdeG era protegida del régimen y desde entonces generó una suerte de protección, o privilegios en el trato”, señaló.

Recordó que una vez entraron juntos el propio Mandatario y el Rector de la UdeG a una reunión en la Subsecretaría de Educación Superior.

“Entramos citados una vez el mismo día a la Subsecretaría... a mi me dieron 2 millones, y al Rector de la UdeG le dieron 32 millones; o sea, 16 veces más”, y tenemos prácticamente los mismos estudiantes, lamentó.

También dijo que el actual subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villarreal Lomelí, fue Rector de la UdeG apenas en 2019.

“Por eso es importante que se tenga la idea de que, si vamos a hacer justicia, yo me acuerdo de la Universidad de Guerrero, Zacatecas, la de Puebla y nosotros, éramos los patitos feos, porque luchábamos por la democracia”, dijo.