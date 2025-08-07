Culiacán
Inundaciones

Vecinos de Campo Bello en Culiacán padecen encharcamientos persistentes por falta de pavimentación

Habitantes de la colonia enfrentan grandes charcos de lodo cada temporada de lluvias. Ante múltiples reportes, exigen al Ayuntamiento una solución definitiva
Analiz Hernández |
07/08/2025 21:09
07/08/2025 21:09

CULIACÁN._ La reciente temporada de lluvias ha dejado afectaciones en diversas zonas de Culiacán.

Tal es el caso de la colonia Campo Bello, en donde los vecinos ya han reportado este problema recurrente de grandes encharcamientos de la calle Bonampak, entre la avenida Mayas y Tenochtitlán.

Esta situación también se ocasiona porque la calle aún no se pavimenta, lo que desencadena que con el agua de la lluvia se formen grandes charcos de lodo, lo que imposibilita su paso a pie y causa daños a los vehículos

Una vecina de esta colonia informó que tienen casi 10 años con la misma situación y se ha reportado al Ayuntamiento de Culiacán, sin embargo, no se ha tenido respuesta.

Los colonos aún esperan una pronta solución por parte del Gobierno municipal para seguir evitando estos inconvenientes cada vez que llueve.

