$!Vecinos de Campo Bello en Culiacán padecen encharcamientos persistentes por falta de pavimentación

CULIACÁN._ La reciente temporada de lluvias ha dejado afectaciones en diversas zonas de Culiacán.

Tal es el caso de la colonia Campo Bello, en donde los vecinos ya han reportado este problema recurrente de grandes encharcamientos de la calle Bonampak, entre la avenida Mayas y Tenochtitlán.

Esta situación también se ocasiona porque la calle aún no se pavimenta, lo que desencadena que con el agua de la lluvia se formen grandes charcos de lodo, lo que imposibilita su paso a pie y causa daños a los vehículos