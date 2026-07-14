$!Vecinos de Culiacán vigilarán pavimentación a través de Contraloría Social

Con la finalidad de que los propios habitantes supervisen la aplicación de los recursos públicos, el Ayuntamiento de Culiacán realizó asambleas de capacitación para conformar comités de Contraloría Social en diversos sectores de la ciudad. Estas jornadas de organización vecinal buscan fortalecer la transparencia y la participación ciudadana en la ejecución de las obras públicas. La primera asamblea informativa se llevó a cabo en la calle Río Éufrates, perteneciente a la colonia Lomas de Tamazula, donde los colonos se integraron formalmente para vigilar el avance de la pavimentación que actualmente se realiza en su zona.







De igual forma, en la calle 4 de Septiembre, de la colonia 16 de Septiembre, se estableció el comité encargado de dar seguimiento a una obra que ya se encuentra en su etapa final de construcción. El director de Contraloría Social, Rodolfo Díaz, subrayó que estas acciones permiten que la ciudadanía se involucre de forma directa en la supervisión técnica y administrativa de los trabajos.





