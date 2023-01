Vecinos de Jesús María estiman 140 desaparecidos tras Jueves Negro

CULIACÁN._ Debido al operativo para detener a Ovidio Guzmán López implementado el pasado 5 de enero, en la comunidad de Jesús María habría 140 personas desaparecidas, según pobladores del lugar.

Este número de personas desaparecidas es un aproximado no oficial que se ha determinado por vecinos de la sindicatura.

De acuerdo a su versión, las personas desaparecidas rondan entre los 12 a los 35 años de edad, y dentro del grupo hay mujeres y hombres.

Los pobladores de Jesús María acudieron este lunes a Culiacán a manifestarse en el Palacio de Gobierno, exigiendo al Gobernador Rubén Rocha Moya acción inmediata para sacar al Ejército Mexicano de la comunidad.

“Todavía hay más 140 desaparecidos, hay 4 cuerpos en el Semefo que no han sido reconocidos, el pueblo no ha podido... no nos dejan salir para identificarlos porque todavía está cerrado nuestro pueblo”, informó una residente de la comunidad que pidió se omitieran sus datos personales por motivos de seguridad.

“Necesitamos ayuda del gobierno para poder salir del pueblo a identificar estos cuerpos. No sabemos si algún familiar está muerto, está vivo, está desaparecido. No sabemos nada. Es una injusticia lo que hacen con el pueblo”.

El Secretario de Seguridad de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, informó durante la conferencia de prensa La Semanera que no se han recibido reportes oficiales de personas que se encuentren desaparecidas en la zona posterior a los eventos del Jueves Negro.

“En realidad no tenemos una cifra de personas no localizadas”, comentó.

“Se están esperando a que se establezcan las denuncias, necesitamos saber a quién buscar. No tenemos un número específico”.

Señaló que en la visita del Gobierno de Sinaloa a la comunidad el pasado 7 de enero, los habitantes revelaron que había personas que no habían regresado a sus hogares desde los hechos de la réplica del Jueves Negro.

“Sabemos que el Semefo ha estado entregando los cuerpos de las personas identificadas”, dijo.