Todos los días mira con anhelo lo que le gustaría que fuera la calle donde vive, que es José Rentería, pues aún es de tierra y no concreto.

Candelaria Jiménez es una mujer de la tercera edad, que su única ocupación es ver por su hijo que aún es joven y limpiar los alrededores de su vivienda. Tiene un patio grande que lo cubre una barda con tubos gruesos, pero no lo suficiente para poder ver el exterior.

“Pues que pavimentaran para que quedara más bien porque, cuando son tiempos de lluvia pues pase bien, pues esté bien, que no haya tantos charcos, inundaciones y todo eso”, señaló Candelaria.

Mencionó que el problema principal es que en temporada de lluvia se inunda y no permiten transitar de forma correcta, pues frente a su casa se estanca el agua dejándola por días o hasta que se seque.

Asimismo mencionó que antes los del Ayuntamiento no iban a raspar ese tramo, pero que de un tiempo cercano, de vez en cuando van para darle mantenimiento con máquinas.

“Raspan pero ya después que pasan, pasan por decir las lluvias, la temporada de lluvia. Antes no, antes pasaba todo el tiempo encharcada”, comunicó.

Explicó que hace tiempo empezaron a pavimentar algunas calles, pero que quedaron pendientes cuatro, contando con la de José Rentería, que son Viviano Dávalos, José María Yañez y Ángel Martínez.

“Aquí quedaron pendientes cuatro calles, aquí por la José Rentería y Viviano Dávalos, de la colonia 21 de Marzo”, mencionó.

“Pavimentaron acá y aquí no pavimentaron, pavimentaron como dos calles y ya para acá no pavimentaron”, externó.

Padilla Félix comentó que pensó en su tiempo que iban a pavimentar su calle porque hay una escuela primaria en la zona, por nombre Nicolás Bravo, pero que sólo estuvo en su mente.

“Cuatro calles son pocas no es mucha, bueno digo yo, sí ha de ser inversión, pero no sé si ahorita carguen ese sistema de andar arreglando calles, no sé”, expresó.

Así como en el tema de la pavimentación, expresó Candelaria que el Centro de Barrio ocupa mantenimiento, ya que se ve muy deteriorado y piensa que eso causa que los jóvenes no quieran visitarlo.

“El Centro de Barrio fíjate que ahí está, nomás no está muy que digas muy elegante no, se ocupan muchas cosas también”, expuso.