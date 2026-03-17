$!Vecinos de la Colonia Chapultepec, en Culiacán, se unen para construcción de velatorio

Los vecinos de la Colonia Chapultepec y feligreses de la Parroquia de la Sagrada Familia unieron esfuerzos para recaudar fondos e impulsar la construcción de un velatorio.











A un costado del templo se llevó a cabo el encuentro en el que vecinos se unieron para aportar productos para la venta, así como también para el consumo.











La idea está encaminada a construir un velatorio que sea de utilidad para la comunidad en general. Las actividades incluyeron la venta de alimentos y bebidas, además de artículos para el hogar, los cuales fueron aportados por los feligreses.











Además, se hizo el sorteo de un viaje todo pagado hacia Mazatlán, que fue donado por la agencia Viajes Terranova. La actividad atrajo a los vecinos de la zona, que decidieron sumarse a este esfuerzo con el consumo de los diferentes productos que ahí se estuvieron ofreciendo.











Y además, sirvió para que en ese lugar, a un costado de la Parroquia de la Sagrada Familia, se tuvieron un momento de convivencia comunitaria.









