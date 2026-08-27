$!Vecinos de San Isidro denuncian fallas en drenaje, alumbrado y recolección de basura

A través de un escrito fechado el 26 de agosto, los habitantes señalaron que los departamentos fueron entregados desde hace más de ocho años por la constructora, sin que hasta el momento se hayan solucionado los problemas que, aseguran, persisten en el sector.

CULIACÁN._ Vecinos de los departamentos ubicados en la calle Cerro Verde, entre Cerro del Chiquihuite y Calle Cerrada, en el Fraccionamiento San Isidro, Sección 5 Cumbres del Sur, denunciaron deficiencias en los servicios de drenaje, alumbrado público, recolección de basura y mantenimiento de parques y áreas verdes.

Uno de los principales señalamientos corresponde al funcionamiento del drenaje, debido a que, según los vecinos, las coladeras y alcantarillas se tapan constantemente, provocando que las aguas negras salgan de las mismas y recorran las calles.

“Tenemos que caminar por las calles pisando y recibiendo el desagradable olor a drenaje que despiden”, expusieron en el documento.

Agregaron que los registros de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran llenos de agua, situación que, señalaron, representa un riesgo para los transformadores.

En cuanto al alumbrado público, indicaron que las lámparas no funcionan o lo hacen de manera esporádica, mientras que las que encienden presentan falta de mantenimiento y acumulan agua y suciedad.

Los habitantes también señalaron deficiencias en la recolección de basura, pues aseguraron que el servicio no se realiza de manera constante, por lo que los residuos permanecen acumulados durante varios días.

De acuerdo con la denuncia, esta situación genera un foco de infección para las familias que habitan los departamentos.