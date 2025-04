$!Vecinos de Santa Fe Cluster, en Culiacán, denuncian planes de construcción en área verde de la zona

CULIACÁN._ Vecinos del fraccionamiento Santa Fe Cluster, al norte de Culiacán, denunciaron que una constructora busca edificar en un parque de la zona, siendo este área pública.

“Queremos que nos muestre papeles, si no, no nos vamos a mover de aquí, porque según el Ayuntamiento quedó de venir”, expresó una de las vecinas en un video compartido en redes sociales.

Jorge, quien tiene al menos 23 años viviendo en el fraccionamiento, explicó que cuando recién compraron el área verde, fue donada por el Ayuntamiento, pero con el paso del tiempo, hubo quienes se fueron apropiando del lugar.

“Ahora viene una constructora que dice que va a construir unos departamentos o casas, y que ya tienen todo en regla, porque a ellos se los vendieron, pero ¿quién se los vendió? Es un área verde y ¿por qué? Siendo área verde”.

“Ahora se paró la obra y dice ‘alguien me va a pagar’ pues ¿quién le va a pagar? no tenemos porqué pagarle, ¿por qué quieren construir en algo que no es de ellos?”.