“Muy tranquilamente nos comentan de que ‘pues, todo está perfecto, que todo está perfecto, que este transformador da para eso y mucho más’, yo le comento, ‘¿cómo que para eso y mucho más? ¿aún con las fábricas que contamos que están colgados de manera negligente?, ¿de qué se trata?’ Le digo ‘es que no puede ser posible porque a nosotros cada rato se nos va la luz, de hecho, hace dos noches consecutivas se nos fue la luz y se me acaba de descomponer un aire”.

En su lucha por tener niveles adecuados de electricidad, comentó que han tenido propuestas de servidores públicos de la dependencia de instalar medidores de mayor voltaje o migrar su línea de conexión a transformadores aledaños; no obstante, los vecinos están en desacuerdo porque fueron ellos, los primeros vecinos, quienes pagaron por los servicios públicos, al comprar las viviendas en dicho sector.

“De igual manera, no queremos afectar a los colonos del fondo pero nosotros llegamos primero, ellos no corresponden a nuestra calle, no corresponden a nuestra colonia y muy campechanamente, por debajo del agua, porque a mí me consta, que ví las unidades de CFE, ilegal y negligentemente les dieron servicio y están pagando un recibo porque tienen un medidor, entonces porque no proceden a la solicitud que nosotros estamos haciendo por nuestro bien y que ellos van a salir beneficiados”.

Argelia, destacó además que el siguiente paso será acudir ante la Procuraduría Federal del Consumidor, ante los varios aparatos electrónicos que resultaron dañados ante la variación de los niveles de la energía eléctrica, entre ellos, televisiones de 75 pulgadas, aires acondicionados, teléfonos celulares, entre otros.

Otra de las vecinas, Beatriz Robles, mencionó que la primera vez que se le descompuso una televisión, acudió ante la CFE, donde le dijeron que por ser un aparato electrónico procedente de los Estados Unidos no podían devolverle el costo de la televisión, aunque recientemente también fue afectado el portón de su vivienda.

“Cuestión que se me hizo ilógico porque al fin y al cabo esa es una afectación a mi patrimonio económico, es una compra, entonces este reporte ha sido constante de todos los vecinos, seguido se hacen los reportes por teléfono y hasta hace una semana vinieron después de 10 años de estar reportando. Asimismo, han tenido que conectar reguladores en las casas para que estos bajones no les estén afectando”.