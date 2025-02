$!Vecinos del Infonavit Humaya buscan una solución al problema del drenaje sanitario

“En diciembre en Japac me dijeron que ya habían detectado el problema, solo esperaban luz verde, sin embargo desde entonces ya no me reciben y mis mensajes los dejan en visto” dijo Blanca Samaniego, vecina del sector Humaya.

Dicho fraccionamiento tiene más de 50 años de antigüedad y es por esta longevidad que los habitantes piden una remodelación del sistema de drenaje pues ya son muchas las colonias que se conectan a él y aseguran que ya está saturado.