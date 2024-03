Vecinos del sector sur de Culiacán han padecido por meses los constantes recortes de agua que realiza la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado ante rupturas del sistema de drenaje.

Uno de los afectados es el señor Abundio, que tiene una tortillería en la colonia Guadalupe Victoria, y que ante la falta de agua siempre está prevenido con tres o cuatro garrafones al no saber en qué momento puede dejar de salir agua de las llaves.

Desde su perspectiva, comentó, que lo que sucede en Culiacán es que la paramunicipal está racionando el agua ante la escasez que reporta la entidad y el bajo nivel que tienen las presas.

“Estamos viendo que ha habido cortes de agua, entonces, nosotros como usuarios pensamos que la están racionando porque pues está escasa el agua y todo eso, esperemos que ya se corrija y ya no tengamos ese gran problema, porque está grande el problema; quiere irse a bañar uno, ¿cuál? Si ya el tinaco se le terminó el agua”.

Los recortes afectan a los más vulnerables, como Guadalupe, una vecina de la tercera edad que vive en la colonia Emiliano Zapata con sus nietos, se le dificulta caminar y ver, por lo que aseguró no puede acudir a donde llegan las pipas cuando en su casa se quedan sin agua.

Cuando fue entrevistada señaló que apenas y salía agua de las llaves pues era baja la presión; sin embargo, ya estaba preparada con tambos grandes para utilizarlos cuando fuera necesario, hasta que el servicio fuera restablecido.

“Ahí tengo las ollas llenas, un balde de esos donde va la basura, que me trajo mi hija por lo mismo, para estar llenándolo por si acaso se vuelve a ir, porque como te digo, para el excusado que es lo más necesario, la loza aunque sea con un papelito y ya, y con tantita agua de garrafón ya la hace uno, aunque no es lo mismo ¿no? porque puras bacterias pero pues al no haber más”.

N: ¿Y para bañarse con cubeta?

“Pues sí, cuando se puede y si no, no me baño, al cabo no tengo marido; antes cuando yo podía caminar por allá, para el lado donde pasa el Coloso, había un pozo, una noria, allá íbamos por agua cuando pasaba esto, pero pues ahora ni puedo caminar, ni puedo ver, no hay ni pozo, entonces pues friéguese uno”.

Lorena, vecina de la colonia 21 de Marzo, dijo que desconoce si hay o no tandeos en la ciudad, no obstante, indicó que está de acuerdo con que estos Japac los realice, ya que las presas están a niveles críticos en su almacenamiento.

“Lo que pasa que si nos avisaran con tiempo al menos no batallaramos tanto, pero sí la verdad sí batallamos mucho cuando se va el agua y ahorita gracias a Dios que no se ha ido pero hubo una ocasión que no nos avisaron y la verdad que ahí andábamos todos de ‘¿cuándo va a venir?’ o ‘¿a qué hora?”.

De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, Conagua, el municipio de Culiacán se abastece por tres presas de la entidad: la Adolfo López Mateos, Sanalona y José López Portillo, que hasta el último reporte del 18 de marzo contaban con 342.2 millones de metros cúbicos, 146.8 millones de metros cúbicos y 352.9 millones de metros cúbicos, respectivamente y a nivel estatal, el almacenamiento promedio es del 16.2 por ciento.

Anteriormente, el Gerente General de la Japac, Roberto Alfonso Zazueta Tapia, aseguró a Noroeste que con los niveles que hay en las presas de Sinaloa, el consumo humano estaba garantizado para 2024.