$!Vecinos denuncian 3 años de foco de infección por colapso de drenaje en calle de Infonavit Barrancos

CULIACÁN._ Lo que inició como un problema intermitente se ha convertido en un daño de salud pública para los vecinos de la calle Coníferas, entre las calles General Pablo Macías Valenzuela y Felipe Ángeles, en Infonavit Barrancos.
De acuerdo con un vecino llamado Ricardo Rodríguez, el origen del colapso se debe a una falla estructural y de planeación en la red de alcantarillado.
“Tiene muchos años, tiene facilito tres años, yo tengo reportes aquí donde lo he mandado”, compartió Ricardo Rodríguez.
A pesar de que los afectados han interpuesto múltiples reportes ante la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, la respuesta ha sido insuficiente.
“Dice que tienen que tumbar la calle y hacer un tubo más grande porque viene conexión desde allá arriba por todas las casas”, señaló.
Los vecinos compartieron que las autoridades aseguran que los reportes ya fueron atendidos o que las labores de limpieza se realizaron, pero la realidad en la calle dicta lo contrario.
La permanencia de las aguas residuales no solo genera fétidos olores que permean en los hogares durante todo el día y la noche, sino que ya ha derivado en problemas de salud.
Los vecinos reportaron que la zona se ha convertido en un criadero de mosquitos, lo que ha provocado brotes de dengue entre la población.
Ante la falta de una respuesta efectiva por parte de las autoridades municipales, la comunidad, representada por vecinos como Ricardo Rodríguez, ha tomado la iniciativa de organizar un proyecto para el que recolectaron firmas y entregaron al Ayuntamiento para la pavimentación de la calle.
Mientras el proyecto se concreta, las aguas negras continúan brotando, poniendo en riesgo la salud de niños y adultos mayores de la zona.