$!Vecinos denuncian 3 años de foco de infección por colapso de drenaje en calle de Infonavit Barrancos

CULIACÁN._ Lo que inició como un problema intermitente se ha convertido en un daño de salud pública para los vecinos de la calle Coníferas, entre las calles General Pablo Macías Valenzuela y Felipe Ángeles, en Infonavit Barrancos. De acuerdo con un vecino llamado Ricardo Rodríguez, el origen del colapso se debe a una falla estructural y de planeación en la red de alcantarillado. “Tiene muchos años, tiene facilito tres años, yo tengo reportes aquí donde lo he mandado”, compartió Ricardo Rodríguez.

A pesar de que los afectados han interpuesto múltiples reportes ante la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, la respuesta ha sido insuficiente. De acuerdo con los testimonios de los vecinos, el origen del colapso se debe a una falla estructural y de planeación en la red de alcantarillado. “Dice que tienen que tumbar la calle y hacer un tubo más grande porque viene conexión desde allá arriba por todas las casas”, señaló. Los vecinos compartieron que las autoridades aseguran que los reportes ya fueron atendidos o que las labores de limpieza se realizaron, pero la realidad en la calle dicta lo contrario.