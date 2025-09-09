$!Vecinos denuncian socavón sin atender en El Barrio; temen accidente grave

CULIACÁN. _ Habitantes de la colonia El Barrio denunciaron la presencia de un socavón de grandes dimensiones que representa un grave riesgo para peatones y automovilistas, luego de que JAPAC dejara una obra inconclusa desde hace cuatro días.

De acuerdo con los vecinos, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (JAPAC) realizó trabajos en la red de tuberías en el cruce de la carretera a Sanalona y avenida Capule, pero dejó el sitio cubierto solo con tierra suelta y una cinta amarilla, sin señalización adecuada ni protección estructural. Con las lluvias recientes, el terreno colapsó, dejando un agujero de aproximadamente 4 metros de largo por 3 de ancho, y más de dos metros de profundidad, actualmente lleno de agua.