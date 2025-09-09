Culiacán
Obra inconclusa

Vecinos denuncian socavón sin atender en El Barrio; temen accidente grave

Tras una obra inconclusa de JAPAC, un enorme socavón se formó sobre la carretera a Sanalona esquina con avenida Capule, en la colonia El Barrio. La zona no fue debidamente señalizada y ya ha provocado lesiones y daños a vehículos
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
09/09/2025 16:11
09/09/2025 16:11

CULIACÁN. _ Habitantes de la colonia El Barrio denunciaron la presencia de un socavón de grandes dimensiones que representa un grave riesgo para peatones y automovilistas, luego de que JAPAC dejara una obra inconclusa desde hace cuatro días.

De acuerdo con los vecinos, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (JAPAC) realizó trabajos en la red de tuberías en el cruce de la carretera a Sanalona y avenida Capule, pero dejó el sitio cubierto solo con tierra suelta y una cinta amarilla, sin señalización adecuada ni protección estructural. Con las lluvias recientes, el terreno colapsó, dejando un agujero de aproximadamente 4 metros de largo por 3 de ancho, y más de dos metros de profundidad, actualmente lleno de agua.

“Yo esquivé el agujero durante una lluvia, pero un carro entero cabe ahí. No está señalizado y es muy peligroso”, comentó una vecina afectada. Este punto se ubica a pocos metros de donde, días atrás, dos vehículos resultaron dañados por otro hundimiento sobre avenida Sanalona y avenida Mármol.

Además de la peligrosidad del socavón, los residentes señalan malos olores a drenaje y advierten que la zona es altamente transitada por estudiantes y familias.

Este mismo día, un joven resbaló y cayó parcialmente en el agujero, logrando sujetarse para evitar caer por completo, aunque sufrió una lesión en una pierna.

Los reportes han sido enviados a JAPAC, Protección Civil y otras autoridades municipales, pero hasta el momento no se ha atendido la situación, lo que mantiene la preocupación entre los colonos por un posible accidente mayor.

#Culiacán
#Japac
#Socavones
#Denuncias Ciudadanas
