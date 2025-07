$!Vecinos exigen atención en Canal El 7, en Culiacán, ante inundaciones

Camerina Ontiveros, vecina de Valles del Sol, reclamó que al registrarse lluvias intensas, el flujo del canal no da abasto y este se desborda, lo cual impide el tránsito en la zona.

”No entramos o no salimos, dependemos mucho de que el canal ese esté desocupado, desfogado para poder fluir el agua, pero mientras, no salimos o no entramos”.

Entre las propuestas de vecinos, dijo, están las de colocar compuertas automatizadas con motor, así como mejorar la infraestructura del drenaje pluvial.

En ese sentido, acusó que han buscado acercamiento y apoyo de autoridades municipales y locales, pero dan largas.

”Siguen construyendo fraccionamientos en los alrededores, e hidrológicamente no se hace una mejoría en ese espacio”.

”Ya hemos ido a cabildos, oficios al Gobernador, a diputados, finalmente nos mandan de un lado a otro, dicen que no es un recurso que tengan disponible en el Ayuntamiento, en el Estado no tienen un recurso específicamente para ese proyecto”, enfatizó la vecina.