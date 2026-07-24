Vecinos protestan contra construcción de Unidad de Bienestar Animal en Culiacán; exigen reubicar la obra

Vecinos del Fraccionamiento Hacienda Alameda, al norte de Culiacán, se manifestaron este viernes para exigir la reubicación de la Unidad de Bienestar Animal que construye el Gobierno municipal.

Durante la protesta, los habitantes colocaron cartulinas y expresaron su rechazo al proyecto, argumentando que el Ayuntamiento nunca realizó una consulta con los vecinos antes de iniciar la construcción.

Nidia León, vecina del sector, señaló que el espacio es insuficiente para albergar las instalaciones contempladas, como consultorios veterinarios, áreas de resguardo, quirófano y un crematorio.

Expuso que el terreno se encuentra en una zona que se inunda con frecuencia y que, además, existe preocupación por los posibles riesgos sanitarios derivados de la operación del centro, pues hay antecedentes de infestaciones de garrapatas en sectores cercanos y los casos de rickettsiosis registrados en Sinaloa.

“Es un espacio muy pequeño. Los perritos necesitan correr y hacer ejercicio. Aparte es un terreno que se inunda... el ayuntamiento nunca nos pidió este algún tipo de que nosotros dijéramos sí”, expresó.

Los manifestantes también señalaron que el predio colinda con un arroyo que suele desbordarse durante las lluvias, por lo que consideran que tanto la infraestructura como los animales podrían quedar expuestos a inundaciones.

A la manifestación acudió la activista Marisela Castaños, presidenta de la fundación de rescate animal Balto y Togo, quien cuestionó la viabilidad del proyecto.

Además, denunció públicamente haber sido víctima de una campaña de intimidación mediante cuentas falsas en redes sociales que difundieron información personal suya y de integrantes de su familia antes de acudir a la protesta.

La activista responsabilizó al Ayuntamiento de Culiacán de cualquier agresión que pudiera sufrir y anunció que presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Policía Cibernética para que se investiguen los hechos.

Asimismo, afirmó que vecinos le reportaron presuntas amenazas de retirarles apoyos sociales si se oponían al proyecto.

“Voy a presentar mi denuncia también con organismos internacionales en protección a defensores de derechos humanos humanos. Esto no lo voy a tolerar este amedrentamiento que estoy viviendo. Voy a pedir información sobre esas cuentas en la policía cibernética porque es lo mismo”.

Castaños también sostuvo que el actual Grupo Especializado en la Protección de los Animales de Culiacán enfrenta carencias de recursos, medicamentos y equipo, y afirmó que existen antecedentes de presunto maltrato y omisiones en otros centros de bienestar animal del Estado.

“Nos oponemos al centro de control aquí ya denunciamos al de Los Mochis, ya denunciamos Mazatlán por maltrato omisión de cuidados, vean el zoológico, la misma profepa decomisó al zoológico por las condiciones en las que tienen a los animales”, señaló.

La Unidad de Bienestar Animal fue anunciada el 29 de abril de este año por el entonces Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, quien colocó la primera piedra de la obra días antes de solicitar licencia al cargo.

El proyecto contempla una inversión de 21.1 millones de pesos e incluye consultorios veterinarios, quirófano, laboratorio, farmacia, áreas de adopción y recuperación, espacios para perros y gatos, zonas de aislamiento por enfermedades y una cámara de cremación, entre otras instalaciones.

De acuerdo con el Ayuntamiento, el objetivo es fortalecer la atención, protección y bienestar de los animales en el municipio.