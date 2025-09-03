Vehículo de John Milton fue recuperado por el GPS, defiende Seguridad Sinaloa

La camioneta del hipnotista John Milton fue recuperada horas después de su despojo debido a que contaba con GPS, informó la vocera de seguridad pública en Sinaloa Verona Hernández Valenzuela.

La funcionaria destacó que a la par de buscarla con el equipo de localización de la unidad, la Secretaría de Seguridad de Sinaloa desplegó un operativo en Culiacán para ubicar el vehículo.

“El vehículo se localizó horas después, afortunadamente el reporte fue hecho a tiempo, se pudo dar seguimiento gracias a los instrumentos tecnológicos de los que gozan estas unidades y también a la actuación que tuvieron las autoridades. El reporte que se tuvo fue ese, de despojo de unidad por sujetos que iban a bordo de un automóvil sedan, se refieren a cuatro sujetos, de acuerdo a testigos”, señaló.

La unidad fue localizada con las pertenencias del hipnotista intactas, confirmó el Secretario General de Gobierno Feliciano Castro Meléndrez.

Cerca de las 16:00 horas del martes, el hipnotista John Milton fue abordado por civiles armados a la altura del campo El Diez en Culiacán y fue despojado de su vehículo y pertenencias.

De acuerdo con los reportes los responsables del robo fueron cuatro civiles armados a bordo de un vehículo Kia Río sedán.

En el hecho, de acuerdo con Hernández Valenzuela, no se reportaron personas lesionadas.

Desde septiembre de 2024 se ha registrado en Sinaloa una crisis de seguridad derivado de una pugna del crimen organizado que ha provocado un alza en los delitos como homicidios, desaparición forzada de personas y robo de vehículos.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa desde septiembre de 2024 se ha registrado el robo de 6 mil 878 vehículos, lo que representa 19.2 diarios.