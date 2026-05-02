Ven diputados de Morena ‘estatura política’ en petición de licencia de Rocha para ‘atender’ acusaciones de EU

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado afirmó que la solicitud de licencia temporal al cargo del Gobernador Rubén Rocha Moya refleja “estatura política”, al tratarse de una decisión tomada para atender las acusaciones de Estados Unidos en su contra y facilitar las investigaciones a la Fiscalía General de la República.

La postura fue expresada por la Diputada María Teresa Guerra Ochoa tras la sesión extraordinaria del Congreso realizada este sábado 2 de mayo, en la que se aprobó la licencia de separación temporal al cargo solicitada el viernes por Rocha Moya y se eligió a Yeraldine Bonilla Valverde como Gobernadora interina de Sinaloa.

En la rueda de prensa, donde fue acompañada por los diputados locales morenistas, la presidenta de la Junta de Coordinación Política señaló que el ahora Gobernador con licencia optó por separarse del cargo en un tiempo breve para someterse al proceso y demostrar que los señalamientos son infundados.

“Queremos destacar la estatura política del Gobernador porque en un tiempo récord tomó una determinación para fortalecer el debido proceso, en separarse de cargo para someterse a la investigación, para también con ello buscar limpiar el nombre y demostrar que los cargos que hoy se les están formulando desde el extranjero son infundados”, destacó Guerra Ochoa.

“Es histórico, creo, el hecho... seguramente (histórico) para bien. porque con estatura política se está respondiendo tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, eso manda un mensaje muy claro a la ciudadanía de que estamos apegados al Estado de Derecho”.

Asimismo, defendió que las investigaciones deben realizarse en México y bajo las instituciones nacionales, pues la soberanía es un principio que debe resguardarse.

“Lo que debemos de defender es el derecho de nuestra nación a hacer las investigaciones. La defensa de las soberanía es un principio constitucional”, apuntó.

“México ha tenido muchas amenazas de violencia extranjera, particularmente con nuestro vecino del norte y creo que se tomó una determinación que fortalece no sólo credibilidad, confianza, que se da con oportunidad y este Congreso ha respondido a la altura de las exigencias”.

Guerra Ochoa enfatizó que el caso debe atenderse con apego a los principios constitucionales, especialmente el de presunción de inocencia.

“Nadie puede ser declarado culpable si no hay pruebas que así lo establezcan”.

Aseguró que Morena mantendrá su respaldo al Gobernador electo mientras no se acrediten responsabilidades. Reiteró que el grupo parlamentario continuará enfocado en temas de seguridad, bienestar y combate a la desigualdad en Sinaloa.



- ¿Sostiene el respaldo al Gobernador y el voto de confianza?

- Sin duda, nosotros hemos dicho, sobre todo, no solamente bajo el principio de presunción de inocencia, sino también el derecho que tiene cualquier ciudadano, independientemente del rango del debido proceso. Vamos a esperar también la investigación que que llegue Fiscalía, pero creo y destaco con esta prontitud de acción que fortalece el Estado de Derecho.