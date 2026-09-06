Ven en cambio de Gobierno una oportunidad para reforzar la seguridad en Sinaloa

CULIACÁN._ El cambio en el Poder Ejecutivo de Sinaloa representa una oportunidad para fortalecer la estrategia de seguridad y retomar la participación ciudadana en las decisiones sobre pacificación del estado, consideró Miguel Calderón Quevedo, titular del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Señaló que la llegada de una nueva Mandataria estatal, Graciela Domínguez Nava, genera expectativas ante los pendientes que existen en materia de seguridad, particularmente en las capacidades de las instituciones locales.

“La calidad moral de las autoridades importa, diría de arranque, y la renovación de los mandos, sobre todo en el Poder Ejecutivo”, expresó.

Calderón Quevedo destacó como uno de los principales pendientes la falta de convocatoria al Consejo Estatal de Seguridad Pública, órgano que, de acuerdo con la legislación, debe reunirse al menos dos veces al año.

“Tenemos dos años sin haber sido convocado el Consejo Estatal de Seguridad Pública, que es una obligación legal de al menos convocar dos veces al año, es decir, tenemos en falta cuatro convocatorias”, señaló.

Ante ello, dijo que existe la expectativa de que la nueva administración retome este mecanismo de participación y permita discutir de manera abierta los problemas de seguridad que enfrenta Sinaloa.

“Nosotros estamos renovando esa esperanza con la nueva Gobernadora Graciela para que nos convoque, para hablar de frente de los temas frente a la sociedad, frente a los medios, de una manera transparente, de qué es lo que ha fallado, qué es lo que se ha aceptado, pero también cuál es lo pendiente”, manifestó.

Entre esos pendientes, Calderón Quevedo ubicó el fortalecimiento de las instituciones locales encargadas de prevenir e investigar los delitos, pues consideró que Sinaloa no cuenta con policías ni una Fiscalía a la altura de las circunstancias actuales.

“No tenemos las policías que nos merecemos, no tenemos la Fiscalía que también debe estar a la altura de las circunstancias. Tenemos el 90 por ciento de impunidad en muchos de los delitos y sin justicia no podemos aspirar a paz”, advirtió.

Por ello, sostuvo que el relevo en el Gobierno estatal, aunque sea circunstancial y coyuntural, puede representar una oportunidad para corregir deficiencias y avanzar en la pacificación.

“En ese sentido, pues siempre hay como esperanza de que haya un actuar positivo. Por supuesto, mantenemos la esperanza”, expresó.



Sobre los reportes diarios de la Fiscalía

Respecto a la decisión de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa de dejar de emitir sus reportes diarios de seguridad y concentrar la información en una plataforma nacional, Calderón Quevedo consideró que, hasta el momento, se trata principalmente de un cambio de forma y no necesariamente de fondo.

Explicó que, de acuerdo con lo que han entendido, las 32 fiscalías del País concentrarán su información en una plataforma nacional, por lo que el CESP se encuentra monitoreando cómo funcionará el nuevo esquema.

“Gran parte del insumo que requerimos para hacer el análisis y el monitoreo, la observación ciudadana, es justamente esos datos”.

Añadió que, durante los primeros días del nuevo mecanismo, han podido obtener información que les ha permitido continuar con sus análisis, además de que han mantenido canales de comunicación con la Fiscalía estatal para recibir datos complementarios.

“Entenderíamos hasta ese punto que es un tema más de forma que de fondo”, dijo.

Sin embargo, aclaró que tanto con el esquema anterior como con el nuevo, las organizaciones ciudadanas continúan sin tener acceso a las carpetas de investigación de los delitos, información que permitiría conocer con mayor profundidad los fenómenos de violencia que ocurren en Sinaloa.

“En ningún caso, ni en ese escenario, ni en el anterior, nunca nos han dado acceso a las carpetas de investigación por delito, lo que nos daría todavía más detalle de los fenómenos de violencia”, indicó.

El integrante del CESP consideró necesario esperar algunos días para evaluar el funcionamiento de la nueva plataforma y, a partir de ello, emitir una valoración más completa sobre si el cambio representa una afectación para el acceso ciudadano a la información sobre seguridad.