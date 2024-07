Es necesario que el Gobierno Federal implemente la aplicación de recursos para tecnificar el uso del agua en la producción agrícola, señaló el líder de productores de maíz en Sinaloa Baltazar Valdez Armentia.

El agricultor mencionó que de momento no hay interés por parte de la Federación de aplicar este tipo de programas para el campo y la producción de alimentos, más allá de comentarios y promesas realizadas por la próxima Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“El diálogo siempre será construir, sin embargo este nosotros sí somos muy críticos que en tanto el Gobierno Federal no establezca los financiamientos de desarrollo para el campo y para las actividades primarias, pues no podemos hablar de ningún programa de tecnificación porque para todo se requiere el recurso, y hasta donde yo estoy enterado en salvo algunos comentarios que ha hecho la la Presidente electa, la Presidenta Sheinbaum, no se ve nada concreto en el renglón de financiamiento para el campo”, mencionó.

En abril el titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Sinaloa José Jaime Montes Salas mencionó la posibilidad sobre trabajar en la tecnificación del riego en la agricultura local para optimizar el uso del agua, buscando no malgastar recursos.

“En el caso de las presas, que es de dónde dependemos nosotros, también se está haciendo una propuesta de mediciones, de manejos más puntuales, más eficientes. Tenemos una muy baja eficiencia a nivel estatal de suministro de agua para los cultivos, pero tenemos que ir aumentando el cuidado del agua y sí tenemos un plan. Lo vamos a desarrollar”, dijo el funcionario estatal a finales de abril.

Sobre este tema, Valdez Armentia mencionó que para este tipo de gestiones es necesario recurso federal.

“Sin financiamiento pues no podemos estar hablando de proyectos, pues estaríamos hablando en el aire, además que ese financiamiento se requiere para lo que es básico que es la producción de alimentos”, destacó.

“Lo demás serían sueños guajiros, hablar de una tecnificación cuando ni siquiera tenemos recursos para suficientes para optimizar la producción de alimentos”.

Desde principios de primavera en Sinaloa se registra sequía en todo el territorio estatal, con un 14.4 por ciento de almacenamiento en las presas del estado de acuerdo al reporte más reciente de la Comisón Nacional del Agua.

El líder agrícola señaló que en el ciclo que acaba de terminar no se presentaron riesgos para la pérdida de cultivos, y esperan que se mantengan las lluvias para que incremente el almacenamiento de agua para el próximo año.

“Para efecto de no querer ser muy alarmistas pues la verdad es que sí nos han caído alguna lluvias importantes en la sierra y solo esperamos que este temporal se mantenga pues todo lo que resta el verano para poder considerar un ciclo similar al ciclo que acaba de terminar prácticamente en el cultivo del maíz”, dijo.