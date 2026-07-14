Ven positiva exportación de azúcar a EU, pero advierten que la caña enfrenta retos por falta de agua e ingenios en Sinaloa

La apertura de mayores oportunidades para exportar azúcar representa una expectativa favorable para los productores agrícolas y para la economía de Sinaloa, sin embargo el cultivo de caña enfrenta importantes obstáculos en el estado, como la falta de agua y la desaparición de la mayoría de los ingenios azucareros, advirtió Miguel Ángel López Miranda, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias.

El dirigente señaló que, aunque la posibilidad de ampliar los mercados de exportación es positiva, actualmente no existen las condiciones para que la caña de azúcar se convierta en una alternativa de gran escala dentro de la reconversión productiva que requiere el campo sinaloense.

“Para producir caña se ocupa muchísima agua. Se requieren volúmenes importantes para hacer un ciclo normal y desde esa perspectiva no vemos una claridad objetiva respecto a que la caña pueda ser una buena alternativa”, expresó.

López Miranda explicó que, además de la disponibilidad de agua, otro factor que limita el crecimiento del cultivo es la falta de infraestructura industrial, ya que en Sinaloa únicamente permanece en operación el ingenio de Eldorado.

Aun así, consideró que la caña puede formar parte de un mosaico más amplio de cultivos que permita reducir la dependencia del maíz, cuya rentabilidad se ha visto afectada en los últimos años.

“Ojalá haya una reconversión productiva para que se puedan producir otros cultivos y reducir la oferta de maíz con la posibilidad de sembrar otras cosas”, comentó.

Como ejemplo de esa diversificación, destacó la posibilidad de exportar sorgo a China, mercado que, dijo, podría demandar preliminarmente hasta un millón de toneladas y convertirse en una alternativa para disminuir la sobreoferta de maíz.

Respecto al azúcar, López Miranda señaló que la apertura de nuevos canales de comercialización brindaría mayor certidumbre a los productores, siempre que existan garantías sobre las ventas, los precios y los pagos.

“Si hay posibilidad de abrir otros canales de comercialización, pues bienvenido. Lo importante es que haya seguridad en las ventas y en los pagos; eso genera una espiral positiva para los productores”, indicó.

Añadió que, aunque en los últimos años han surgido sustitutos del azúcar que han impactado el mercado, contar con nuevos destinos de exportación fortalecería los ingresos del sector y tendría un efecto favorable en la economía de Sinaloa.

“Un impacto positivo en la economía del estado”, concluyó al referirse a los beneficios que podría traer un acuerdo para incrementar las exportaciones de azúcar.