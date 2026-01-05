$!Vendedores de Culiacán se preparan con roscas para el Día de Reyes Magos

Con la llegada del 6 de enero, los comerciantes locales han comenzado la instalación de puestos estratégicos para la venta de la rosca por el Día de Reyes Magos, buscando sortear los efectos de la cuesta de enero.

Laura Alicia Quevedo Pérez, coordinadora general del bloque de vendedores, señaló que enero es tradicionalmente el mes más complicado para el sector económico y que solo se activan las ventas de roscas por el Día de Reyes Magos.

“Ahorita el repunte de ventas nada más sería en la rosca de Reyes”, afirmó Quevedo Pérez.

Destacó que no se observa movimiento en otros artículos como juguetes, los cuales han mantenido una demanda muy baja en este arranque de año.

También señaló que el Ayuntamiento de Culiacán y el bloque de vendedores han otorgado permisos para que los comerciantes se instalen durante los días 5 y 6 de enero, enfocándose exclusivamente en este producto perecedero.

Para los vendedores, esta fecha representa una oportunidad de recuperación económica como el caso de Lidia, una comerciante con más de 15 años de experiencia instalada en la zona Centro, compartió que, a pesar de la crisis que presenta Culiacán, la rosca no se ve como un lujo, sino como un alimento que permite conservar una tradición.