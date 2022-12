Vendedores del Botánico acusaron cobro de piso de guardias de seguridad

Acoso, hostigamiento y el cobro de mil pesos por uso del espacio es lo que vendedores ambulantes del Jardín Botánico de Culiacán señalan que han sufrido por parte de vigilantes y guardias de seguridad del mismo inmueble, dijo José Maria, uno de los vendedores afectados.

En rueda de prensa, y acompañados del activista y defensor del Parque Ecológico, Melchor Peiro Guerrero, y el asesor jurídico Miguel Ángel Garcia Leyva, los afectados por los supuestos actos de acoso pidieron la intervención del presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

“Vendo aguas y frituras, la situación con la que estoy inconforme es que nos están cobrando mil pesos por estar ahí en el Jardín Botánico y queremos que nos den permiso de estar ahí”, expresó José María.

“Queremos trabajar, no estamos haciendo nada malo, no queremos que nos molesten los guardias, no vendemos droga ni nada”.

Son alrededor de cinco vendedores ambulantes los que se han visto afectados por el actuar de los trabajadores del Jardín Botánico.

Señalan que son mala imagen para el parque por lo que no les permiten vender sus productos en la zona y constantemente les piden que se retiren con amenazas de llamar a la policía y retirarles la mercancía.

“Tengo tres años (vendiendo aguas y frituras), el año pasado nada más trabajé cuando pusieron las luces, ya nada más pasó eso me empezaron a retirar poco a poco”, relató el comerciante afectado.

“Me han dicho que si no hago caso le van a llamar a la policía y que me van a quitar todo, son los guardias y empleados del Jardín Botánico”.

Fue a mediados de octubre cuando este problema se recrudeció, el acoso y los actos de hostigamiento se hicieron más frecuentes, por lo que un grupo de comerciantes acudió a las instancias correspondientes para interponer una denuncia.

“Este problema se inició hace un mes o mes y medio, como el 25 de octubre y ya se hizo la denuncia pública y por eso estamos solicitando la intervención inmediata y efectiva del Ayuntamiento de Culiacán, porque eso es un atropello a los derechos civiles”, expresó Peiro Guerrero.

El activista señaló que este es un caso de segregación social, pues se está privando a un grupo de ciudadanos de realizar una actividad comercial sin que las autoridades intervengan.

“Es un caso delicadísimo de segregación social, el Culiacán de hoy está polarizando porque están dejando las autoridades locales correr ese tipo de problemas, están diferenciando y se nota totalmente el apoyo para los ricos y no es cierto que esta sucediendo un gobierno de primero los pobres, aquí son primero los ricos y las pruebas están aquí, no los tocan”, expresó Peiro Guerrero.

“Lo único que les pido es que actúe el municipio, para que nos den permiso y poder trabajar agusto, yo les pido de corazón que nos ayuden, que nos den un permiso”, expresó uno de los comerciantes afectados.