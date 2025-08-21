Vendrá a Sinaloa Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, en septiembre

Luisa María Alcalde, presidenta del Consejo Nacional de Morena visitará Sinaloa en septiembre para reunirse con militantes del partido, informó el dirigente estatal del partido, Édgar Barraza Castillo.

De acuerdo con el dirigente estatal, la agenda girará en torno a la conformación de comités seccionales y el “Plan Municipalista”.

“El próximo mes nos va a estar visitando la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, en esta gira que están realizando por todo el País donde están dando a conocer estos puntos que se estuvieron aprobando en el Consejo Nacional. El tema del plan seccional y el tema del Plan Municipalista”, informó.

Barraza Castillo indicó que con la presidenta del CEN también acudirá la secretaria general del partido, Sandra Rangel.

La agenda, mencionó, incluye una rueda de prensa con medios de comunicación, una reunión con presidentes municipales de su partido y asamblea con los coordinadores territoriales.

Indicó que el día y el municipio en el que estarán se dará a conocer próximamente.

Las cifras compartidas por el propio partido señalan que en Sinaloa Morena superó su meta de afiliación con más de 270 mil registros.

Tras ese objetivo, iniciarían la instalación de comités seccionales en las 3 mil 833 secciones electorales de la entidad.

Cada comité estará integrado por al menos cinco militantes con tareas de capacitación, planes de acción local y difusión de logros.

Por otro lado, el “Plan Municipalista” establece que los alcaldes de Morena realizarán el “Día del Pueblo” para atender directamente a la ciudadanía en colonias y comunidades.

También se pedirá a los Ayuntamientos que “destinen” sus presupuestos a servicios básicos como agua, drenaje, pavimentación, alumbrado y recolección de basura.

Además, alcaldes, regidores y síndicos serán convocados a la “Escuela Municipalista”, un programa de capacitación sobre finanzas, austeridad y gestión de recursos.

Según Barraza, el propósito es unificar criterios en los municipios gobernados por Morena y garantizar un uso responsable del presupuesto.