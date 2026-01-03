Venezolanos en Culiacán celebran la captura de Nicolás Maduro

CULIACÁN._ Lo que comenzó como una noticia difícil de creer se transformó rápidamente en alegría para la comunidad venezolana radicada en Sinaloa.

Tras reportarse la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos, los residentes venezolanos en Culiacán describieron el suceso como algo esperado durante décadas.

Para Luis Gerardo Morillo, odontólogo y coordinador político que reside en México desde 2010, la noticia representa la posibilidad de recuperar su país.

“Nos llena de esperanza, de alegría y la sensación de que vamos a volver a recuperar a nuestra Venezuela”, afirmó.

Por su parte, Juan Pablo Sánchez, un químico farmacobiólogo con 42 años viviendo en Culiacán, recibió llamadas de apoyo de sus amigos culiacanenses desde la madrugada.

Juan Sánchez, quien llegó a la ciudad mucho antes de la era chavista, coincide en que no existe un venezolano que no esté de acuerdo con este cambio, tras vivir bajo una dictadura donde disentir en redes sociales podría costar décadas de cárcel.

Los testimonios recogidos en Culiacán pintan un cuadro crudo de la realidad venezolana y, según sus testimonios, el país enfrentaba una pobreza del 90 por ciento, donde un profesionista percibe apenas 2 dólares mensuales, obligando a la población a sobrevivir de remesas.

Luis Morillo describió un sistema de control social similar al de Cuba, con cartillas de racionamiento electrónicas y un acceso privilegiado a la riqueza petrolera solo para los del régimen.

“El venezolano de a pie ha sufrido mucho este narcoestado chavista”, señaló.

A pesar del optimismo, los residentes en Culiacán están conscientes de los retos, ya que Juan Sánchez advirtió que la recuperación no será inmediata debido a la deuda externa que supera los 120 mil millones de dólares y el desmantelamiento de la industria petrolera, que pasó de producir 3 millones 600 mil barriles diarios a menos de 400 mil.

“Maduro es la cabeza, pero hay muchas cabezas que también hay que agarrar”, explicó.

El químico farmacobiólogo comparó al régimen con una medusa, sin embargo, confía en que el aprendizaje obtenido por quienes emigraron ayudará a levantar el país junto al gobierno de María Corina Machado, líder opositora venezolana; y el que consideran el Presidente legítimo, Edmundo González Urrutia.

Ambos destacaron la hospitalidad de Sinaloa durante años y Juan Sánchez, quien se siente de Culiacan, recordó cómo el sinaloense es abierto y solidario; mientras Luis Morillo también agradeció el apoyo moral de sus amigos locales, quienes han estado pendientes de la noticia y las operaciones militares estratégicas.