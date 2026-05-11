$!Venta de flores a la baja en Culiacán; Mercado de las Flores reporta pérdidas

Lo que debía ser una fecha más importante para la venta de flores en la ciudad se convirtió para los comerciantes en una jornada de deudas acumuladas y pérdidas. Para comerciantes del Mercado de las Flores como Celso Vázquez, la situación es alarmante y reportaron que las ventas por el Día de las Madres apenas alcanzaron un 10 por ciento de lo proyectado, dejando los locales llenos de mercancía que terminó en la basura. “No se vendió lo que nosotros pensamos, ni de chiste”, lamentó Celso Vázquez.





Señaló que la falta de repunte los ha dejado con deudas en la Ciudad de México, de donde traen la flor. Por su parte, María Lourdes López, vendedora de flores en el mercado, coincidió en que los días previos, como el 8, 9 y 10 de mayo, el movimiento fue casi nulo. “Estuvo solísimo. No vino gente a comprar ni venta de gladiola”, explicó María López. Detalló que la poca clientela que asistió buscaba únicamente arreglos económicos de 100 pesos o una sola rosa. Los vendedores atribuyen este fenómeno a una combinación de factores que han inhibido el consumo.







María Lourdes destacó que la inseguridad ha provocado que la gente tenga miedo de asistir a los panteones. “La gente no compra flores porque ponen una ramita en su casa para no ir al panteón por el miedo”, afirmó. Benjamín Vázquez, encargado de una tienda de flores, calificó la situación económica como crítica y mencionó que la flor llegó más cara desde el centro del país debido al clima y los cortes de producción. Una de las quejas más recurrentes entre los locatarios establecidos es el otorgamiento de permisos a vendedores foráneos por parte del Ayuntamiento.