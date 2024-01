El sector de comercial del centro de Culiacán no llegó a la meta establecida de 2023 por lo que no hay dinero suficiente para pagar los gastos operativos, anunció Óscar Sánchez Beltrán, presidente de la Unión de Comerciantes de Culiacán.

“Desafortunadamente después de la evaluación preliminar de los resultados del mes de diciembre, no tenemos buenos datos. Ciertamente no le fue muy bien al sector comercial y empresarial principalmente el micro y el pequeño comercio de Culiacán pues no logró llegar a su meta”, indicó Sánchez Beltrán.

Mencionó que la meta establecida para diciembre era de 800 millones de pesos en ingresos, sin embargo, forzosamente llegaron al 50 por ciento.

“Quedamos muy lejos de esta cantidad y en cuanto al comparativo del 2022 y 2023 estamos hablando que el 2023 quedamos alrededor de un 30 por ciento abajo en niveles de venta en relación al 2022, o sea que en lugar de avanzar retrocedemos”, expresó.

Sánchez Beltrán opina que es una situación inusual, debido a que tenían todas las condiciones económicas y sociales para cerrar el año con buenas ventas.

“La gente prácticamente no gastó, hubo mucha recurrencia en los centros comerciales. Prácticamente quienes ganaron fuera del crédito, fue lo fiado en los establecimientos comerciales muy grandes en las plazas comerciales, pero al micro y el pequeño comercio no tuvo buenos resultados”, manifestó.