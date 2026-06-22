$!Ventas de obsequios por el Día del Padre en Culiacán apenas repuntan un 10 por ciento

El festejo del Día del Padre en Culiacán mantuvo una tendencia más gastronómica que comercial durante este año que no superó el 10 por ciento, mientras que el sector de alimentos frescos y preparados repuntó entre el 80 y 90 por ciento. Óscar Sánchez Beltrán, presidente de la Unión de Comerciantes de Culiacán, señaló que estos resultados cumplen con los pronósticos reservados que se tenían para la fecha. “El incremento en ventas no fue más allá del 10 por ciento en artículos generales y sí, hasta un 80 y 90 por ciento en la venta de alimentos frescos y preparados”, informó Sánchez Beltrán.

Según el líder comercial, la población en Culiacán prefiere regalar una comida o celebrar con un banquete en casa antes que adquirir artículos suntuosos, marcando una diferencia con el comportamiento comercial que se observa durante el Día de las Madres. “Técnicamente no es un día comercial en cuanto a productos generales para nuestro sector, el Día del Padre”, informó. En cuanto a los productos más buscados, el reporte indica que no hubo compras de pánico y la afluencia en los comercios fue atendible y tranquila tanto el sábado como el domingo.