Ventas de vehículos en Culiacán no recuperan niveles previos a la crisis de violencia: AMDA Sinaloa

La venta de vehículos en Culiacán han mejorado respecto al 2025, pero todavía no recuperan los niveles que tenían hace dos años, previo a la crisis de seguridad, señaló Germán del Rincón Jarero, presidente de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Sinaloa.

Explicó que la recuperación debe entenderse en comparación con el año pasado, cuando el sector enfrentó una fuerte caída de alrededor de un 50 por ciento.

Además, recordó que durante los primeros cuatro meses de la crisis las ventas se desplomaron 60 por ciento.

Dijo que este año, en cambio, la disminución comenzó a ser menor, pues durante los primeros meses se ubicó entre 15 y 20 por ciento y, posteriormente, hubo meses en los que las ventas fueron mejores que las registradas en el mismo periodo de 2025.

“Nos preguntan: ‘oye ¿está mejorando este año mucho contra el año pasado?’, pues sí, nos habíamos hundido. Si nos comparamos con el 2023 o principios del 2024 seguimos todavía muy abajo”, señaló.

“En los primeros meses de este año por fin veíamos que ya menos 20, menos 15 (por ciento) y prácticamente ya tuvimos algunos meses mejores, digo.. lógicamente mejores que el año pasado, pero no podemos regresar todavía a 2024”, lamentó.

Mencionó que la recuperación, además, todavía no permite que la mayoría de las agencias deje atrás las pérdidas acumuladas durante estos dos años.

“Muchas agencias están en problemas muy serios y les ha costado mucho trabajo sacar los gastos mínimos, la mayoría tiene pérdidas todavía, cada vez menores pero siguen siendo pérdidas”, dijo.

De acuerdo con Del Rincón Jarero, para muchas agencias han sido alrededor de 24 meses de pérdidas. y la situación ha obligado al sector a recortar personal y reducir gastos para mantenerse en operación.

“La mayoría tiene pérdidas todavía, cada vez menores pero siguen siendo pérdidas, 24 meses perdiendo para la mayoría de las agencias. Ha sido muy difícil, recortes de personal, disminución de muchas cosas”.

Indicó que la crisis también provocó cierres y cambios de propietarios; tres agencias cambiaron de dueño y otras dos o tres cerraron.

“Sí, sí ha habido cierres. Algunos no se han notado porque han cambiado de dueño pero tres agencias cambiaron de dueño; otras dos o tres cerraron (...) Estos dos años han afectado muchísimo”.

El presidente de AMDA Sinaloa dijo que esperan que la recuperación gradual continúe, pero señaló que para que Culiacán vuelva a los niveles que tenía antes de la crisis también se requieren mejores condiciones de seguridad.

“Quisiéramos confiar en que la manera en que gradualmente ha venido subiendo otra vez, acercándonos ya al 2024 pueda continuar”, expresó.