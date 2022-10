$!Ventas del comercio ambulante de Culiacán repuntan hasta un 80% en artículos para Halloween

Por tal motivo, ha incrementado la venta en artículos como máscaras, disfraces, así como de dulces en forma de calabaza y calavera.

A pesar de que tanto locatarios como vendedores ambulantes acordaron con la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal no vender armas de juguete, a fin de no promover la violencia, la comerciante mencionó que esto no mermará las ventas, ya que esta mercancía no se dejó de vender desde hace dos años, contrario a la Unión de Locatarios del Centro de Culiacán, quienes revelaron que esto sí reflejaba pérdidas para los locales en donde sí se comercializan.

“Nosotros nos sumamos a esa campaña para no incitar a la violencia, ya tenemos como dos años que no vendemos esos artículos”.

“No nos ha mermado porque este año no surtimos esa mercancía, no se la mandamos a traer a los proveedores”, dijo.

Respecto al hecho de que las autoridades sancionarán a quienes celebren haciendo apología al delito utilizando artículos, vestimenta y máscaras con el rostro de narcotraficantes, Quevedo Pérez comentó que las autoridades solo indicaron no vender armas de juguete, sin embargo, son muy pocos los comerciantes que distribuyen estas capuchas, ya que esta mercancía es más costosa.





Comerciantes repartirán dulces en el primer cuadro durante Halloween

Para el 31 de octubre, todos los comerciantes que conforman el Bloque de Vendedores Ambulantes estarán regalando dulces a los niños que acudan al primer cuadro portando su disfraz.

Esta actividad se ha realizado en años anteriores pero solamente participaban algunos comerciantes, sin embargo, este año, se estará sumando todo el bloque.