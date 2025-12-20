$!Ventas en el Centro de Culiacán repuntan al 80%

“En estos momentos estamos alcanzando picos de venta de entre el 70 y el 80 por ciento de ventas y en relación a días normales, principalmente en artículos que tienen que ver con la ropa, juguetería, tecnología y belleza”, compartió Sánchez Beltrán.

Óscar Sánchez Beltrán, presidente de la Unión de Comerciantes de Culiacán, informó que si bien las ventas han alcanzado picos de entre el 70 y el 80 por ciento en comparación con días normales, la recuperación económica total aún se ve frenada por las secuelas de la crisis de inseguridad.

CULIACÁN._ A pesar de enfrentar los días más intensos de la actividad comercial del año, el sector empresarial en el primer cuadro de la ciudad es afectado por la inseguridad.

La movilización de compradores ha sido impulsada principalmente por el adelanto de aguinaldos en los sectores público y federal, lo que reactivó el consumo desde principios de diciembre y los artículos con mayor demanda han sido la ropa, juguetería, tecnología y productos de belleza, rubros que habían permanecido rezagados durante el año.

Sin embargo, Sánchez Beltrán aclaró que no se espera alcanzar los niveles de 2023, ya que su objetivo es llegar a un 60 por ciento de las capacidades económicas que se tuvieron durante ese año y recordando que durante 2024 se perdió hasta un 80 por ciento de dicha capacidad.

“Nuestro entusiasmo es por lo menos llegar a un 60 por ciento de las capacidades económicas que tuvimos durante el 2023 y que pues desafortunadamente las perdimos hasta en un 80 por ciento en 2024 y ahora en el 2025 pues estamos de alguna manera incentivando nuevamente la economía”, señaló.

En materia de seguridad, Sánchez Beltrán reportó una disminución drástica de delitos en el primer cuadro, pasando de 13 incidencias diarias a solo tres y este descenso se atribuye directamente a la fuerte presencia de las fuerzas armadas.

No obstante, existe una doble preocupación ante el retiro de militares de la ciudad y el comerciante señaló que los buenos resultados podrían echarse a perder esta última quincena de diciembre ante la falta de presencia de los militares.

Los delitos que más impactan al sector incluyen, asalto a negocios y usuarios, robo de mercancía y robos a la infraestructura de los locales.

A diferencia del centro, las colonias periféricas de Culiacán mantienen una incidencia delictiva alta, con un promedio de 35 delitos diarios contra actividades comerciales, además, se estima que el 90 por ciento de los delitos no se denuncian, ya sea por temor a represalias o por el bajo monto de lo robado.

A pesar de que la estrategia general contra homicidios y robo de vehículos sigue sin mostrar resultados satisfactorios en la entidad, el líder de los comerciantes defendió el operativo “Centro Seguro”, el cual inició hace 15 días con la participación de los tres niveles de gobierno.

Sánchez Beltrán concluyó haciendo una invitación a la ciudadanía para realizar sus compras en el primer cuadro, asegurando que, por el momento, es una de las zonas más seguras y controladas de Culiacán para el consumo familiar.

“Es importante mencionar que el centro sigue siendo un área segura. Están participando los tres niveles de gobierno en coordinación con el sector comercial y empresarial de Culiacán y hasta el momento se puede considerar que es una de las áreas más seguras de Culiacán para venir a hacer sus compras”, comunicó.