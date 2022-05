Ventila Estrada Ferreiro que amenazas contra su ex defensor habrían salido desde Gobierno de Sinaloa

Luego de la renuncia de Simón Rafael Betancourt Gómez, quién sería el abogado defensor del Alcalde de Culiacán en el Juicio Político que enfrenta, Jesús Estrada Ferreiro ventiló que habría desistido a defenderlo por amenazas que salieron desde el Gobierno de Sinaloa.

Quirino Ordaz Coppel, ex Gobernador y actual embajador de México en España, también se habría visto amenazado por la actual administración estatal, y fue quién intercedió para que Betancourt Gómez desistiera.

La amenaza contra Ordaz Coppel presuntamente fue revisar a fondo las cuentas públicas de su administración.

“Pues lo amenazaron. Hay mucha publicación donde dicen que otra amenaza fue que iban a revisar la cuenta pública de Quirino, y que el ex Gobernador parece que le habló al Secretario de Gobierno que tenía, y este a su vez al abogado (Simón Rafael Betancourt Gómez) para que se dejara de defenderme. Pero aparte, se dice que también en Gobierno lo amenazaron... a mí no me consta, pero ya hay mucha publicación”, ventiló el Alcalde de Culiacán.

“Obviamente que el señor (Betancourt Gómez) como abogado pues no tiene porqué exponer su seguridad personal por defenderme a mí. Yo no le reprocho nada a él”

Bertancourt Gómez fue Secretario General en la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de Sinaloa y jurídico de Gobierno del Estado en la administración del ex Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

El pasado 3 de mayo y a solamente un día de presentarse ante el Congreso de Sinaloa como defensor de Estrada Ferreiro, el abogado presentó por escrito su renuncia.