Verbena Popular Culiacán tendrá acceso libre y juegos sin costo este domingo

Como parte del cierre de actividades, este 4 de enero se permitirá el ingreso gratuito general y el uso sin costo de juegos mecánicos para menores de las 09:00 a las 13:00 horas
Noroeste/Redacción
03/01/2026 21:06
CULIACÁN._ Con el objetivo de cerrar la temporada con broche de oro, la Verbena Popular Culiacán anunció que abrirá sus puertas de manera totalmente gratuita este domingo 4 de enero.

Esta jornada especial de cierre permitirá el acceso sin costo al público general en un horario de las 09:00 a 13:00 horas y durante este bloque matutino, los asistentes más jóvenes, incluyendo niñas, niños y adolescentes, podrán disfrutar de los juegos mecánicos sin costo alguno.

De acuerdo con los organizadores, la iniciativa busca que las familias sinaloenses vivan el último día de actividades bajo un ambiente de convivencia y sano esparcimiento, manteniendo la tradición que se realiza año con año en la capital del estado.

Además de la diversión en las atracciones, el programa contempla actividades especiales para celebrar el fin de las fiestas decembrinas, tales como la convivencia con los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar; y la tradicional partida de la Rosca de Reyes.

Es importante que los interesados tomen en cuenta que, por la tarde, la Verbena retomará su operación regular y a partir de las 16:00 a las 23:00 horas, se aplicarán los cobros habituales en taquilla, establecimientos y juegos mecánicos.

