$!Verbena Popular Culiacán tendrá acceso libre y juegos sin costo este domingo

CULIACÁN._ Con el objetivo de cerrar la temporada con broche de oro, la Verbena Popular Culiacán anunció que abrirá sus puertas de manera totalmente gratuita este domingo 4 de enero.

Esta jornada especial de cierre permitirá el acceso sin costo al público general en un horario de las 09:00 a 13:00 horas y durante este bloque matutino, los asistentes más jóvenes, incluyendo niñas, niños y adolescentes, podrán disfrutar de los juegos mecánicos sin costo alguno.

De acuerdo con los organizadores, la iniciativa busca que las familias sinaloenses vivan el último día de actividades bajo un ambiente de convivencia y sano esparcimiento, manteniendo la tradición que se realiza año con año en la capital del estado.