Verónica Avilés se registra para buscar coordinación municipal de Morena en Badiraguato

La Diputada local Verónica Avilés Rochín se registró como aspirante a la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Badiraguato, como parte del proceso interno del partido.

A través de una publicación en redes sociales, la Legisladora señaló que busca continuar con el trabajo territorial y la organización del movimiento en el municipio, para lo cual destacó su trayectoria política, experiencia legislativa y participación en causas sociales.

“Estoy lista para trabajar por el bienestar de todo mi municipio de Badiraguato, confío en el proceso de mi partido para la elección de los coordinadores municipales”, expresó.

Avilés Rochín, quien representa al Distrito 10 en el Congreso del Estado y preside la Comisión de Turismo, manifestó su intención de contribuir al bienestar de las comunidades y atender las necesidades de la población.

Asimismo, llamó a que el proceso interno de Morena se desarrolle con respeto, unidad y responsabilidad política, y sostuvo que los principios del movimiento deben prevalecer por encima de las aspiraciones individuales.