Verónica Montaño renuncia a cargo público para seguir en la contienda por la dirigencia del PAN Sinaloa

Luego de casi tres semanas de campaña en todo el estado, se enfilan las candidatas a la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional; Verónica Montaño y Roxana Rubio.

Pero a Verónica Montaño le fue cancelado el permiso para separarse de sus funciones como titular del Órgano Interno de Control en el Ayuntamiento de Rosario, la candidata manifestó que no fue debidamente notificada sino que fue por un medio de comunicación que se enteró de la anulación de su permiso.

“Por medio de una nota periodística me enteré que el Cabildo actual me ha cancelado el permiso que tenía vigente y me ha solicitado regresar a funciones”, anunció Montaño.

Situación que le impediría continuar en la contienda, razón por la que la candidata decidió renunciar al cargo público y continuar en la contienda por la dirigencia.

“Para no ser objeto de presiones ni de chantajes, he decidido presentar mi renuncia al cargo de titular del Órgano Interno de Control”, anunció Verónica Montaño.

La candidata pidió que las elecciones se manejen con respeto y responsabilidad y que personas ajenas al partido se mantengan al margen de las elecciones.

El domingo 19 de diciembre los militantes se darán cita para elegir a la que será la primera mujer presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del PAN.

Las dos candidatas han recorrido todo el estado, buscando la empatía de los ciudadanos que esperan se vea reflejada en las urnas.