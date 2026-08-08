$!Vía alterna por obras en Pedro Infante genera tráfico vehicular en Culiacán

CULIACÁN._ La vía alterna habilitada por las obras de un nuevo puente cerca del Congreso del Estado, que comenzó a operar desde la noche del viernes, provocó este sábado que la circulación en la zona presentara complicaciones para los automovilistas que buscan incorporarse hacia el Bulevar Pedro Infante.

La ruta establecida por las autoridades contempla salir al túnel Federalismo y utilizando la Palenque, para posteriormente incorporarse al Bulevar Pedro Infante en dirección al poniente.

Sin embargo, durante este sábado se ha registrado tráfico en el tramo hacia Palenque, por lo que algunos automovilistas han optado por utilizar calles de la zona para evitar la concentración vehicular.

Uno de los recorridos realizados este sábado consistió en salir del túnel Federalismo y dirigirse hacia Palenque, pero ante la carga vehicular, los conductores se desviaron hacia Teotihuacán y posteriormente Mitla, para después retomar el sector de Federalismo.

Desde ahí, el trayecto continuó por Jorge Julián Chávez Castro hasta incorporarse finalmente al Bulevar Pedro Infante, de acuerdo con el recorrido realizado en la zona.