“El problema es que esta Nueva Escuela Mexicana fue creada exprés, como si no quisieran que nadie supiera de qué se trataba, y los contenidos no fueron, ahí es donde hablo de falta del debido proceso, no fueron analizados con tiempo, no fueron discutidos”, dijo.

“El Gobierno tiene que tomar en cuenta siempre la postura de los padres de familia, porque los padres de familia tenemos la primacía, tenemos el derecho principalmente sobre lo que queremos que se le imparta a nuestros hijos”.