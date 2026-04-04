Vibran las tradiciones indígenas en Sinaloa: 27 centros ceremoniales celebran la Semana Santa

Con el objetivo de preservar el legado cultural y las raíces de los pueblos originarios, el Gobierno de Sinaloa, a través de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, brindó acompañamiento y respaldo a 27 centros ceremoniales durante las festividades de Semana Santa.

Las celebraciones, que iniciaron el pasado 30 de marzo y están programadas para concluir este domingo, se llevan a cabo en diversas comunidades de los municipios de Ahome, Juan José Ríos, Choix, El Fuerte, Angostura y Sinaloa.

Estas jornadas no solo representan una festividad religiosa, sino un esfuerzo por fortalecer el tejido social y transmitir la herencia cultural de generación en generación en la entidad.

En cada uno de los recintos, la identidad indígena se manifestó a través de danzas tradicionales, música autóctona y rituales ancestrales que reflejan el orgullo por las raíces de la región.

Entre los elementos más destacados de la jornada se encuentran los trajes típicos elaborados a mano, los cantos en lenguas originarias y las expresiones simbólicas que dan continuidad a estas prácticas centenarias.

Crescencio Ramírez Sánchez, titular de la Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas de Sinaloa, estuvo presente en las actividades para supervisar el respaldo institucional.

“Con estas acciones, seguimos fortaleciendo los usos y costumbres de nuestros pueblos indígenas, promoviendo el orgullo por nuestras raíces y garantizando que estas tradiciones se mantengan vivas para las nuevas generaciones”, destacó Ramírez Sánchez.

El funcionario subrayó la relevancia de proteger estas expresiones culturales para garantizar que la diversidad siga siendo un pilar fundamental en el estado.

Con este despliegue, la administración estatal busca reafirmar una política social incluyente que priorice el respeto a la identidad y la cultura de los pueblos indígenas como parte esencial del bienestar de la ciudadanía.