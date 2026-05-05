Vicefiscal de Sinaloa Dámaso Castro acusado por EU solicita licencia para separarse de su cargo

El Vicefiscal General del Estado, Dámaso Castro Zaavedra, solicitó licencia sin goce de sueldo a su cargo este 5 de mayo, informó la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con un comunicado oficial, la solicitud fue presentada con sustento en diversos artículos de la Constitución federal y estatal, así como en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

La dependencia no precisó la duración de la licencia.

“... con fecha 05 de mayo de 2026, el Lic. Dámaso Castro Zaavedra presentó solicitud de licencia sin goce de sueldo, al cargo de Vicefiscal General del Estado”.

En el documento, el funcionario manifestó su disposición para atender cualquier requerimiento institucional.

Señaló que lo hará por las vías legales correspondientes y en estricto apego al marco jurídico.

“... manifiesta su disposición para atender cualquier requerimiento institucional que le sea formulado por las vías legales correspondientes y en estricto apego al marco jurídico”, informó la dependencia.

La solicitud se da en un contexto de señalamientos en su contra por parte de autoridades de Estados Unidos, los cuales continúan en proceso de investigación.