Vicente Fox estará en Culiacán en octubre

El ex Presidente de México, Vicente Fox Quesada, visitará Culiacán el próximo 8 de octubre como invitado especial a la presentación del libro “Los locos de la democracia”, del dirigente municipal del PAN en Culiacán, Eduardo Ortiz.

El evento se realizará a las 11:00 horas en el Salón Floresta del Hotel Wyndham, en Culiacán.

La dirigente estatal del PAN en Sinaloa, Wendy Barajas Cortés, confirmó que asistirá como invitada y que Fox Quesada estará presente en el evento.

“Un gran acontecimiento, un gran mensaje también”, declaró.

La panista señaló que el ex Presidente ha buscado en los últimos días acercamientos con el PRI, pues, dijo, su mensaje tiene como objetivo unir a distintos sectores contra Morena.

“Sabemos que Vicente Fox en los últimos días ha estado buscando el acercamiento con el PRI porque también, como él lo dijo claramente, su mensaje tiene una misión ciudadana y es unir a todos contra Morena para sacarlos en el 2027”, expresó.