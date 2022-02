$!Vicente Sánchez es ‘El señor de los gatos de Catedral’ en Culiacán, protector de mininos callejeros

Pero el alimento no es suficiente, dijo, su semblante cambió y aparecieron lágrimas en su rostro al narrar que los animales se pusieron tristes al no ver a las personas durante los primeros meses de la pandemia, por lo que unos enfermaron y murieron mientras que otros se fueron.

“No al contrario, desgraciadamente hay gente muy mala que ven gatos y vienen y me tiran más, recién nacidos también, de semanas de nacidos, y es muy difícil conseguir una gata que los alimentos y esas veces no se lograron”, lamentó.

“Les doy croquetas, les doy atún, les pongo a hervir arroz y lo bato con el atún, también les hago puré de hígado de pollo, a veces les compro sardinas, comen mejor que uno, yo no he desayunado y ellos ya desayunaron” , explicó.

“Me llené de gatos sin querer queriendo, tengo más de 30 gatos ahorita, allá en la casa tengo otros, como no logré buscarles hogar me los fui quedando y quedando”, relató.

Este 20 de febrero es el Día Internacional del Gato, Vicente Sánchez hace el llamado a la población a que esterilicen a sus mascotas, a que sean responsables y no los abandonen en las calles.

Aunque hay gente de buen corazón que ama a los animales y busca protegerlos como Vicente, a veces no cuenta con los recursos para rescatarlos a todos, pues el alimento es caro y no cuenta con el apoyo de instituciones públicas.

“A mi costal de gatina me cuesta 580 pesos, me dura una semana porque lo hago rendir pero nadie me ayuda, yo dependo de mi negocio y si vendo bien que bueno, tengo para comprarles, pero independiente de que me apoyen o no, esta labor la voy a seguir haciendo”, dijo Vicente Sánchez Pérez.