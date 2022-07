$!Víctor encontró en el teatro una oportunidad para hacer activismo LGBT+

“En su momento no se dio de manera presencial pero ya que inició la pandemia e inició todo el tema digital ahí es donde yo inicie a desarrollar el proyecto que se llamó Abrazando la Diversidad”

CULIACÁN._ Cuando inició la pandemia por Covid-19, a principios de 2020 una de las primeras restricciones sanitarias fue la suspensión de eventos presenciales. Para Víctor, que iniciaba su proyecto de teatro con contenido incluyente esto no fue un obstáculo, sino una oportunidad.

A partir de ese momento Víctor se asumió como activista LGBT+ y ahora lucha por visibilizar la lucha social de quienes buscan no ser discriminados por su orientación sexual.

“Encontramos en zoom un área para poder desarrollarnos, y fue ahí en donde se fue buscando la diversidad y creo que no pudo tener un mejor espacio que ahí”, menciona.

“Ha sido una manera de reforzarnos y conocer de primera mano cómo está la situación en otros países”, sostiene.

Víctor Quintero tiene 29 años de edad y una amplia trayectoria artística en los teatros locales que le ayudó a impulsar la causa que ahora representa.

Luego de que la pandemia por coronavirus diera tregua y se reabrieran los espacios presenciales para hacer teatro, el proyecto Abrazando la Diversidad se ha presentado en teatros físicos con público presente, teniendo una reciente presentación en Hermosillo, Sonora.

“Un agradecimiento enorme a la gente que nos ha abrazado, nos ha ayudado con el proyecto y en este caso estar en la marcha pues es un gran logro”, agradece.

Para Víctor la lucha por los derechos de las personas LGBT+ ha sido un impulso, y las marchas por el orgullo de pertenecer al grupo se han convertido en un espacio de expresión pero también de exigencia.

“Representa todo, para mí representa liberación, representa salir y luchar por mis valores, porque se nos respete, lo es todo”, admite.

“Vamos a sentir avances cuando ya no sea cuestionable el tema de tu sexualidad, cuando tú vayas por la calle y te sientas libre, si te quieres vestir de mujer, o como tú quieras y que la gente en la calle no te lo cuestione o no te ofenda yo creo que ahí es cuando voy a decir ‘hicimos algo por Sinaloa’”