”No sé si recibió una llamada o algún mensaje. Él me dijo ‘mamá, ahorita regreso, voy al Seguro’, porque según se puso enferma la mamá de la muchacha con la que según él andaba, yo la verdad a la muchacha no la conozco”.

El jueves 4 de julio, Víctor Johbany Marín Meléndrez le avisó a su mamá que saldría al Seguro Social, alrededor de las 3:00 horas. Este 8 de agosto, Lorena, su madre, acudió a la Fiscal General de Sinaloa para pedir atención de la autoridad, pues su hijo no regresó.

Desde que reportó la desaparición de Víctor, personas en la vía pública le han asegurado haber visto a su hijo, pero no puede fiarse de ello.

”Estuve antier allá en la Fiscalía, no estuvo la persona que lleva el caso, Norma, no estuvo presente que porque tenía unos cursos de capacitación”.

”Me siento desesperada, de tanto tiempo de no saber la ubicación de mi hijo, si está bien o está mal, qué es lo que está pasando ya con él, es demasiado tiempo”.

Acusó que la autoridad no ha respondido, e incluso ella ha acudido a reuniones para tratar el asunto, pero los fiscales que llevan este caso no lo atienden por otros motivos.

”Y pues ahí andamos, tenemos varias gentes buscándolo, pero la verdad pues no sé si en realidad sea él o no sea él”.

Pese a que no tiene comunicación con él, Leticia advirtió que las cuentas en redes sociales de Víctor siguen activas, pero no responde sus mensajes.

”Se pone en línea, yo le mando mensajes, no me contesta. No sé si sea él o sea otra persona la que está metiendo a la cuenta”.

Este día, la familia de Francisco Quintero Soto acompañó a Lorena. Él fue reportado como desaparecido el 5 de marzo, cuando durante la tarde-noche se dirigió hacia la bodega del gimnasio en el cual trabaja.

Sus padres, Jorge y Leticia, señalaron que desde Fiscalía solamente dan largas en el caso, sin informar siquiera de avances en la investigación.