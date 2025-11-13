$!Víctor Manuel fue llevado por la fuerza; hace un año no se sabe de él

Ha pasado un año desde que Víctor Manuel Sánchez León desapareció; desde entonces, su familia vive con la esperanza de encontrarlo. El joven de 22 años fue privado de su libertad el 13 de noviembre de 2024 en la colonia El Alto de Bachigualato, en Culiacán. A pesar del tiempo, pocos son los avances en la investigación de su caso.





Su familia ha participado en manifestaciones, visibilizando la desaparición de Víctor, que al igual que otras familias de Sinaloa, sufren la ausencia de uno de los suyos. Están desechos, temen por su integridad, es por eso que se han refugiado en la espiritualidad, pidiendo a Dios por el regreso del estudiante.





Para sus seres queridos, el joven es una persona bondadosa, sana, amistosa, por eso piden piedad a las personas que se lo llevaron. Llaman a orar por él y su regreso a casa, pues su hermanas, madre y primos lo esperan. El próximo 5 de diciembre, cumple 23 años.



