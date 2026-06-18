$!Victoria de México ante Corea no provoca festejos masivos en Culiacán

Pese a la importancia del encuentro y al resultado favorable para el conjunto nacional, no se registraron celebraciones masivas ni muestras de euforia colectiva en el Centro Histórico o en las zonas tradicionalmente utilizadas por los aficionados para festejar.

CULIACÁN._ La victoria de México sobre Corea del Sur, en su segundo partido de la Copa del Mundo 2026, pasó prácticamente desapercibida en el primer cuadro de Culiacán.

Las calles permanecieron con la actividad habitual de una tarde entre semana y, aunque algunos ciudadanos siguieron el partido en restaurantes, comercios y espacios públicos, el silbatazo final no derivó en caravanas de vehículos, concentraciones de aficionados o cierres momentáneos de vialidades.

La ausencia de festejos también coincidió con el contexto que vive la capital sinaloense, donde la dinámica cotidiana y las preocupaciones por la seguridad han modificado los hábitos de convivencia y esparcimiento de la población.

Así, aunque México sumó una victoria importante en su camino mundialista, el resultado no encontró eco en las calles de Culiacán, donde el entusiasmo futbolero se vivió con mesura y sin las expresiones multitudinarias que se esperaría acompañara n los éxitos del Tricolor.